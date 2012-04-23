〔北京车展〕本田汽车称没有将混和动力技术出售给中国车厂的计画

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透北京4月23日电---本田汽车(7267.T)社长伊东孝绅周一表示,该公司计画透过推出更多小型车以及开发更多为中国市场量身订做的车型,来弥补过去几年在中国发展缓慢的情况.中国为全球最大的汽车市场.
伊东孝绅在北京车展上向记者表示,本田汽车没有计画将其混和动力技术分享或销售给中国汽车制造商,否认了上日的报纸报导.
"我们当然想在中国善加利用我们在混和动力技术方面的强项.我想这项技术最终会非常成功,但目前时机尚未成熟,"他说.
"我们的首要任务是推出更多小型车,和增加我们的销售量.(在中国在地生产混和动力车前)还有许多事情要做."(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。