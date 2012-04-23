〔北京车展〕本田汽车称没有将混和动力技术出售给中国车厂的计画

路透北京4月23日电---本田汽车(7267.T)社长伊东孝绅周一表示,该公司计画透过推出更多小型车以及开发更多为中国市场量身订做的车型,来弥补过去几年在中国发展缓慢的情况.中国为全球最大的汽车市场.

伊东孝绅在北京车展上向记者表示,本田汽车没有计画将其混和动力技术分享或销售给中国汽车制造商,否认了上日的报纸报导.

"我们当然想在中国善加利用我们在混和动力技术方面的强项.我想这项技术最终会非常成功,但目前时机尚未成熟,"他说.

"我们的首要任务是推出更多小型车,和增加我们的销售量.(在中国在地生产混和动力车前)还有许多事情要做."(完)