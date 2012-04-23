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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 14:28 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,日本央行及美联储会议前投资者愈加谨慎

路透东京4月23日电---日本股市日经指数周一收低0.2%.全球主要国家上周五承诺向国际货币基金组织(IMF)注资4,300亿美元,但这未能提振风险偏好,而且投资者在日本央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周召开政策会议前愈加谨慎.

日经指数.N225跌至9,542.17点.东证股价指数.TOPX收跌0.3%至809.54点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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