〔澳新汇市〕澳元与新西兰元下跌,受澳洲PPI数据拖累

路透惠灵顿/悉尼4月23日电---澳元与新西兰元周一小幅下跌,因澳洲第一季生产者物价指数(PPI)较前季下跌,增加了该国央行降息的可能性,提振公债期货升至纪录高点附近.

澳元兑美元AUD=D4自周五纽约尾盘的1.0371跌至1.0330,在公布PPI数据意外下滑后一度降至1.0326.[ID:nSB1503272]