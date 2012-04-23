〔澳洲股市〕收跌0.3%,市场交投清淡

路透悉尼4月23日电---澳洲股市周一在清淡交投中收跌0.3%,自上周所及八个月高位回落,投资者对将于周二出炉的通胀数据感到焦虑不安,此数据或将促使澳洲央行降息. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌14.1点,报4,352.4点.(完) --编译 许娜;审校 田建华 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]