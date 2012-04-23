〔中国外汇〕去年末对外金融资产增近15%,超过4.7万亿美元--外管局

路透北京4月23日电---中国国家外汇管理局周一公布2011年末中国国际投资头寸表,并修订2009与2010年末数据,显示去年末中国对外金融资产47,182亿美元,较修订后的上年末41,189亿美元增长近15%.

统计显示,2011年末,对外金融负债29,434亿美元,对外金融净资产17,747亿美元;修订后的2010年对外金融负债为24,308亿美元,对外金融净资产16,880亿美元.

2011年末,在对外金融资产中,对外直接投资3,642亿美元,证券投资2,600亿美元,其他投资8,382亿美元,储备资产32,558亿美元,分别占对外金融资产的8%、6%、18%和69%.

在对外金融负债中,外国来华直接投资18,042亿美元,证券投资2,485亿美元,其他投资8,907亿美元,分别占对外金融负债的61%、9%和30%.

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表,它与反映交易流量的国际收支平衡表一起,构成该国家或地区完整的国际账户体系.(完)

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