〔中国外汇〕去年末对外金融资产增近15%,超过4.7万亿美元--外管局

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透北京4月23日电---中国国家外汇管理局周一公布2011年末中国国际投资头寸表,并修订2009与2010年末数据,显示去年末中国对外金融资产47,182亿美元,较修订后的上年末41,189亿美元增长近15%.
统计显示,2011年末,对外金融负债29,434亿美元,对外金融净资产17,747亿美元;修订后的2010年对外金融负债为24,308亿美元,对外金融净资产16,880亿美元.
2011年末,在对外金融资产中,对外直接投资3,642亿美元,证券投资2,600亿美元,其他投资8,382亿美元,储备资产32,558亿美元,分别占对外金融资产的8%、6%、18%和69%.
在对外金融负债中,外国来华直接投资18,042亿美元,证券投资2,485亿美元,其他投资8,907亿美元,分别占对外金融负债的61%、9%和30%.
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表,它与反映交易流量的国际收支平衡表一起,构成该国家或地区完整的国际账户体系.(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家外汇管理局(www.safe.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。