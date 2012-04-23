〔北京车展〕各路厂商聚首北京,中国车市竞争将空前激烈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月23日电---中国汽车市场可能依然年轻，但同时也在飞速增长，本周汇聚北京的汽车行业高管将会亲眼目睹这一切。

北京车展周一拉开帷幕，而中国汽车市场经历十年井喷式增长后也开始放缓。许多行业高管和分析人士称，乘用车销售像2009年那样一年激增46%的日子已经过去了，他们普遍预测当下十年的年均增速将回落至7-8%。

对汽车厂商而言不幸的是，在汽车行业增速放缓的同时，许多新来者才刚刚进入中国市场市场，而现有的竞争者也在丰富产品类型。

浙江吉利控股集团董事长李书福称，中国市场的汽车品牌和产品比以往任何时候都要多，导致市场瞬间变得更具竞争性，市况对厂商而言也是日益艰难。吉利2010年收购了瑞典沃尔沃汽车公司(Volvo)。

可以确信的是，中国汽车市场仍有充足的增长空间。即使保守预测，到2020年时中国汽车市场销量也将会达到3,000万辆，而去年仅为1,800万辆。另有人预测，届时销量甚至会达到4,000万辆。

但市场竞争愈发激烈的迹象却很明显。

长安汽车和比亚迪等本土汽车厂商昔日强劲的盈利能力已明显削弱，这主要归因于政府在2008年全球经济危机后实施的许多购车优惠政策多数已经到期。

像丰田和本田等一些全球汽车厂商，也在采取措施勉强维持较快的增长水平。

**卖车越来越难**

本田中国区主管Seiji Kuraishi本月稍早时候对记者表示，“对于包括我们在内的许多厂商而言，全球高管蜂拥至此是因为中国已成为全球头号(汽车)市场，而且这里的汽车需求仍在增长。”

但随着中国市场的成熟，卖车无疑会变得越来越难。

随着西亚特(Seat)和阿尔法·罗密欧(Alfa Romeo)等国外汽车厂商的蜂拥加入，加上现有的外国合资企业增加了更多仅面向中国的汽车品牌，市场放缓会导致竞争变得更为残酷。

通用汽车(GM)全球运营主管Tim Lee本周日在北京称，“如今的中国，竞争非常激烈，价格压力也很大，”他指得是侵蚀利润的销售折扣。

要想生存就必须了解中国日益多样化的消费者。

通用汽车大中华区总裁甘文维(Kevin Wale)表示：“中国的汽车市场需求正变得越来越多样化。个性化需求越来越强，SUV的需求越来越大，豪华车需求也在增长。”

“汽车业的每个趋势都开始在中国出现，汽车业高管需要来看看中国市场的变化。”（完）