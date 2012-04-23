〔北京车展〕福特计划在中国推出较嘉年华更低价位的汽车--亚洲主管

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---美国福特汽车(F.N)亚洲主管Joe Hinrichs周一表示,公司计划在中国推出数款汽车,价格要低于目前低端车型嘉年华(Fiesta).
"我们相信,福特品牌具有更大的潜力,可以为三、四和五线城市的市场提供有价值的产品,因此我们已经制定了一部分计划."他在北京汽车展上对记者表示.
"相信福特品牌有能力推出比嘉年华价位更低的汽车."不过他没有提供具体细节.
福特嘉年华在中国的售价合1.23万至1.75万美元.
Hinrichs表示,将单一汽车模型平台的优势用于全球销售,福特能够在亚太,非洲等地的其他新兴市场推出同样的低价位产品.(完)
--编译 郑茵;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。