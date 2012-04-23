〔北京车展〕福特计划在中国推出较嘉年华更低价位的汽车--亚洲主管

路透北京4月23日电---美国福特汽车(F.N)亚洲主管Joe Hinrichs周一表示,公司计划在中国推出数款汽车,价格要低于目前低端车型嘉年华(Fiesta).

"我们相信,福特品牌具有更大的潜力,可以为三、四和五线城市的市场提供有价值的产品,因此我们已经制定了一部分计划."他在北京汽车展上对记者表示.

"相信福特品牌有能力推出比嘉年华价位更低的汽车."不过他没有提供具体细节.

福特嘉年华在中国的售价合1.23万至1.75万美元.

Hinrichs表示,将单一汽车模型平台的优势用于全球销售,福特能够在亚太,非洲等地的其他新兴市场推出同样的低价位产品.(完)