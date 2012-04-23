〔日本债市〕公债价格上涨,因预期日本央行将放松政策

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京4月23日电---日本公债价格周一上涨,令五年期和10年期公债收益率(殖利率)降至2010年第三季以来的最低水平,反映出市场预期日本央行本周将进一步放松政策、并延长购买公债年限.
市场一致预期日本央行周五的会议上将放松措施,将65万亿(兆)日圆的资产购买和贷款计划扩大5万亿或10万亿日圆,增加部分用于购买公债.日本央行还可能将购买操作的截止日期从2012年底推迟至2013年6月.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。