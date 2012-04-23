〔日本债市〕公债价格上涨,因预期日本央行将放松政策

路透东京4月23日电---日本公债价格周一上涨,令五年期和10年期公债收益率(殖利率)降至2010年第三季以来的最低水平,反映出市场预期日本央行本周将进一步放松政策、并延长购买公债年限.

市场一致预期日本央行周五的会议上将放松措施,将65万亿(兆)日圆的资产购买和贷款计划扩大5万亿或10万亿日圆,增加部分用于购买公债.日本央行还可能将购买操作的截止日期从2012年底推迟至2013年6月.