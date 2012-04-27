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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 16:43 BJT

〔中港股业绩〕交通银行首季净利按年升近20%,受净息差扩阔带动

路透香港4月27日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周五公布,2012年度首季净利按年增19.58%,因息差持续扩大带动净利息收入稳步增长.

交行公布,首季录得净利158.8亿元人民币,去年同期为132.8亿元;每股盈利为0.26元,净利息收益率升9个基点至2.6%.

此外,截至3月末,该行不良贷款比率为0.81%,资本充足率为12.42%.

周五交行H股收跌1.19%,报5.79港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.33%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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