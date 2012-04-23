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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 15:14 BJT

〔法国数据〕4月综合PMI降至46.8,为六个月以来最低水准

路透巴黎4月23日电---法国经济在进入第二季后表现迟缓,受服务业活动收缩以及民间部门产出以六个月以来最快速度下滑打击,为法国总统最终竞选人带来令人担忧的迹象.

Markit/CDAF周一公布的数据显示,法国4月综合采购经理人指数(PMI)降至46.8,创10月来最低水准.该指数3月为48.7.

数据读值低于50意味着行业活动收缩.

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