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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 15:17 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,关注政治面因素

0700GMT---欧元兑美元EUR=日内跌0.3%至1.1377美元,脱离周五高点1.3225,市场正在消化法国首轮总统大选结果,社会党候选人奥朗德领先现任总统萨科齐.

国际货币基金组织(IMF)放贷能力增加逾一倍的决定使欧元获得有限支撑,不过欧元走势或在意大利标债前受制,与此同时还受到政治风险的影响,因荷兰在削减预算对话失败后面临新的选举.

美元指数.DXY升0.2%至79.342,脱离三周低位79.114,市场关注本周美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)会议.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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