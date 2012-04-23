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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 15:20 BJT

〔日本股市〕清淡交投中小跌,日本央行会议前谨慎情绪浓厚(更新版)

(新增细节)

路透东京4月23日电---日本股市日经指数周一小跌,此前财经领袖为国际货币基金组织(IMF)增资的承诺未能激活风险偏好,而且投资者在日本央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周召开政策会议前愈加谨慎.

"没什么实质性的买入诱因.市场担心日本央行的决策达不到预期,这会引发日圆兑美元走强.在听到日本央行的说辞前,大家保持观望."SMBC日兴证券首席股票策略分析师阪上亮太表示.

日经指数.N225收跌0.2%至9,542.17点,早盘曾触及9,636点的高位.投资者抛售股指期货,并买入五年期日债,因有报导称日本央行将开始买入期限更长的债券.

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