〔中国电力〕今夏仍将面临较大电力缺口,拉限电范围或扩大--中电联

路透北京4月23日电---中国电力企业联合会周一发布报告称,今夏中国仍将和去年一样面临3,000万千瓦-4,000万千瓦电力缺口,拉限电范围可能扩大.

新华援引报告称,今年夏天,华东、南方地区用电最为紧张,华北、华中偏紧,东北和西北会有富余.中电联呼吁,各地加快出台居民阶梯电价实施细则,同时加大力度运用电力需求侧管理、差别电价、惩罚性电价及峰谷电价等市场化手段调节夏季高峰电力供需平衡.

该报告认为,虽然今年电力需求增速放缓,但总趋势是稳步增长,供需仍会总体偏紧.尤其是夏季用电高峰期间最大电力缺口可能在3,000万千瓦左右.如遇大范围持续炎热天气等不确定因素叠加,最大缺口可能扩大到4,000万千瓦.影响夏季电力供应的主要因素是电煤供应和天气、水电情况.

报告分析,随着气温升高以及工业生产平稳恢复,用电需求的回升将推动电煤价格回升.供应方面,国内煤炭产量难以满足电煤消耗需求,仍需进口相当规模煤炭以平衡总量缺口,而铁路新增运力偏少使得运输仍会是制约电煤有效供应的重要瓶颈,特别是部分省份在用电高峰期或枯水期将更显突出.

去年夏季没出现持续高温天气,空调用电负荷增速相对偏低.中电联认为,今年空调负荷增速将可能恢复到往年的较高水平,如遇极端高温天气将使用电负荷较大增长.2月份以来全国水电发电量已恢复正增长,但南方区域来水依然偏枯,将给电力供应继续带来不利影响.

分区域看,华东电网供需紧张,最大缺口将超过1,200万千瓦,其中浙江、江苏供应能力不足,上海供需基本平衡但高峰时段会有一定缺口;南方电网也面临供需紧张,最大缺口超过1,000万千瓦,来水不足及电煤供应紧张是主要影响因素.

华北电网供需则总体偏紧,最大缺口超过500万千瓦.京津唐、山东电力供需总体平衡但高峰时段存在一定缺口;华中电网在枯水期及夏季高峰期均存在一定缺口,最大缺口1,000万千瓦左右.(完)