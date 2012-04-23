〔中国票据市场〕转贴利率小涨,受月末因素及信用证代付可能叫停影响

路透上海4月23日电---中国票据市场转贴利率周一小幅走高.月末临近,银行调控信贷规模的压力有所增加,加之有消息称信用证代付业务或被监管层叫停,对于未来信贷政策的预期趋于谨慎.

"银监会出了个文,可能会暂停(人民币信用证代付),...对(信贷)政策会有些担忧,(票据)规模也许不会那么宽裕了,"上海一银行交易员指出.

信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比以及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.

另一上海的银行交易员表示,银行月末控信贷规模,收票热情下降,也是推升票据利率的重要原因;此外近期资金面有趋紧迹象,货币市场利率持坚,亦支撑转贴利率难有续降空间.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一震荡向下.分析人士表示,经历连续两个交易日的升势后,资金利率的回落亦属正常调整.整体看,资金需求依然旺盛,呈现稳中偏紧之态.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.5458/5.2368 5.7471/5.4865 6.6540/6.2094

上日 5.5782/5.2776 5.7863/5.5215 6.6540/6.2394

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变动-3.24bp/-4.08bp -3.92bp/-3.50bp 0bp/-3.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价微降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9529%,较上日的4.9649%微降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0950/3.0350 3.1591/3.1027

上日 3.0930/3.0360 3.1750/3.1250

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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