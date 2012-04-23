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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 15:48 BJT

〔北京车展〕戴姆勒执行长预期中国高端车市场今年成长15-20%

路透北京4月23日电---戴姆勒(DAIGn.DE)执行长蔡澈(Dieter Zetsche)周一表示,中国高端车市场今年应会增长15-20%,并称戴姆勒的销售成绩至少会符合该增幅.

蔡澈在北京车展的圆桌会上称,预期该公司的奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)豪华车品牌今年在欧洲的销售将增长.但他未进一步说明.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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