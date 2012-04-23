《Russell专栏》中国4月PMI数据缓解投资者对其经济放缓的担忧

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/兰秀娟

路透新加坡4月23日电---想要完全确认似乎有点言之过早,但西方投资者对中国经济快速放缓的担忧看似是有些过头了.

Markit提供的新闻稿显示,4月汇丰制造业PMI初值反弹至49.1.3月终值为48.3,为近三年来第二低位;过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.[ID:nSB1503368]虽然算不上强劲扩张,但这样的反弹足以表明下降趋势已经结束.

而且,当前中国对大宗商品的需求稳健,一些货币限制逐渐放宽,全球其他经济体形势也有所改善,看起来中国完全是在实现其目标,即放缓经济一方面足以给通胀降温,另一方面又不会导致硬着陆.

一些投资者还没有意识到这样一个事实--中国无论是经济还是石油、铁矿石和铜等主要大宗商品进口,都不会再实现两位数的增长了.他们同样没看出来的是,这或许是件好事.

中国经济增速放缓,将惠及全球其他大宗商品消费国,因其会有助于使供需更加协调.

那些一直寻找中国强劲增长数据作为推高股价理由的西方投资者应该小心了.若情况如他们所愿,则他们不会乐意看到这给商品价格以及他们自己的经济体带来的影响.

中国当前无疑需要和渴求经济放缓,可一旦中国显露出这样的迹象,股市投资者看似就进入卖出模式,这令人困惑.

许多人看似忽略了简单的基数效应经济学,或者这么说,一个稳定的经济成长率如何实现越来越大的经济规模.反过来说,无限期地实现不低于10%的增长率也是不可能的.

若经济每年以10%的速度增长,七年时间就可以使经济规模翻番.尽管中国在上世纪90年代的起步阶段基数不大,但当前怎么说也不是小规模经济体了,所以也不应保持两位数增长率.

没有什么比对主要商品的需求能更清楚解释基数效应了.

浏览中国原油、铁矿石进口与国内生产总值(GDP)的关系图,请点选:(here)

浏览中国PMI和工业产出的图表,请点选:(link.reuters.com/kan77s)

以2007年为基数,原油进口复合年均增长率(CAGR)为9.1%,铁矿石进口的复合年均增长率为12.3%.

铜进口的情况更加诡谲,因为过去五年波动更大,不过2007-2011年期间铜进口的复合年均增长率仍有13.6%.

在同样的五年间,中国GDP复合年均增长率15.8%,GDP总量从2007年的3.5万亿(兆)美元,到去年增至7.3万亿美元,增加了逾一倍.

审视一下这三种关键大宗商品进口与经济增长间的关系,原油、铁矿石和铜的进口似乎落后GDP增速,但差距不大.

这没有什么可奇怪的,因为随着经济发展,通常对能源和大宗商品的消费会变得更加高效.

不过,根据这个论点,不妨假设中国GDP复合年均增长率在未来五年将放缓至7.5%.

我们也同时假设,大宗商品进口和GDP增速之间的关系维持不变,意味着原油、铁矿石和铜的进口增速将减半.

这将表示,原油年度进口增幅将降至4.6%左右,依此推算,2012年原油进口总量大约为2.641亿吨,相当于每日进口约528万桶.

根据今年前三个月的数据,上述推算出的数据已经显得有些保守.今年第一季中国原油日均进口量为566万桶.

这高于2011年505万桶的每日进口量,以及2007年326万桶的每日进口量.

即便以原油进口复合年均增长率4.6%来计算,到2016年中国原油年度进口量将达3.161亿吨,相当于每日进口630万桶.

这等于中国在10年时间内增加每日300万桶庞大的额外需求,考虑到中国私家车迅猛增长的态势,我会认为,2012-16年中国原油进口复合年均增长率4.6%的假设偏于保守.

铁矿石的情况也很类似,假设2012-16年铁矿石进口复合年均增长率将减半至6.2%.

到2016年中国铁矿石年度进口量将达9.28亿吨,相当于2007年的逾2.8倍.

这亦意味着铁矿石生产商在10年时间内必须扩大产出5.45亿吨,而且这是假设全球其他地方的需求毫无净增长,或者出口供应没有出现净损失--在现实中,已经出现出口供应的净减少,因印度限制铁矿石的出货量.

如果中国未来五年铜进口复合年均增长率6.8%,全球铜生产商供给能否迎头赶上,亦令人生疑.依照这个增长率,到2016年中国的精炼铜年度进口量将达380万吨,相当于2007年水平的2.6倍.

这些数字显示,即使大宗商品进口增速大幅放缓,中国购买及使用的石油和金属数量仍将大大攀升.

当然上述情景也有落空的风险,主要风险是从现在起到2016年中国GDP年均增速并未达到7.5%,或者随着中国经济倾向国内消费发展,大宗商品进口增速放缓情况超过GDP.

但是最主要的风险是,投资者未能意识到中国经济成长终于转入较低的速度,而且这是一件好事.

投资人亦必须明白,基数效应法则意味着,即使增速放缓,大宗商品进口量仍将强劲增长.(完)