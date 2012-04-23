《外汇动态》欧元/日圆或面临沉重压力

0718GMT---法国总统选举第二轮投票之前的政治风险以及荷兰大选的前景,加剧了欧元区经济前途的不确定性,这或导致欧元/日圆EURJPY=R走低.

周一日本公债的上涨或表明,市场已消化了日本央行本周放松政策的预期.

若外汇交易商做出日本央行新措施预期已被消化的判断,日圆空仓的削减(加之投资者为规避欧元区风险可能会买入日圆资产)可能会令欧元/日圆承压.(完)

--编译 王洋; 审校 吴云凌

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