修正:〔德国数据〕4月制造业PMI降至46.3,创下近三年来最快萎缩速度

(更正:标题"降幅为近三年来最大"和内文首段的"创下近三年来低位"表述不当,分别修正澄清为"4月制造业创下近三年来最快萎缩速度"和"萎缩速度创下近三年来最快")

* 德国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值为46.3(预估为49.0,3月终值为48.4)

* 德国4月服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.6(预估为52.3,3月终值为52.1)

* 德国4月综合采购经理人指数(PMI)初值为50.9(3月终值为51.6)

* 德国4月制造业萎缩步伐为2009年7月以来最快

路透柏林4月23日电---周一公布的调查显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,打击了关于德国将带动欧元区增长的希望,并且为之前乐观的IFO企业景气报导投上一片阴影.

德国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值急降至46.3,低于3月的48.4,远远落在荣枯分界线50的下方.

4月制造业PMI创下2009年7月以来最快萎缩速度,因为欧元区债务危机令一些关键贸易伙伴的需求受挫,导致德国部分出口领域出现下滑.

"向欧洲南部的销售尤其疲弱,有证据显示欧元区二线国家的困境向核心国家蔓延,"Markit的Chris Williamson说,他并称全球贸易亦低迷.

制造业PMI读值低于路透调查预估的49.0.是次调查中很多指数的低于上个月.

德国4月综合PMI降至50.9,3月终值为51.6.

4月服务业PMI从3月的52.1略微升至52.6,且高于路透调查预估的52.3.

"德国消费者在支出方面获得一些信心,这目前正扶助国内经济,"Williamson表示.(完)