修正:〔德国数据〕4月制造业PMI降至46.3,创下近三年来最快萎缩速度

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
(更正:标题"降幅为近三年来最大"和内文首段的"创下近三年来低位"表述不当,分别修正澄清为"4月制造业创下近三年来最快萎缩速度"和"萎缩速度创下近三年来最快")
* 德国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值为46.3(预估为49.0,3月终值为48.4)
* 德国4月服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.6(预估为52.3,3月终值为52.1)
* 德国4月综合采购经理人指数(PMI)初值为50.9(3月终值为51.6)
* 德国4月制造业萎缩步伐为2009年7月以来最快
路透柏林4月23日电---周一公布的调查显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,打击了关于德国将带动欧元区增长的希望,并且为之前乐观的IFO企业景气报导投上一片阴影.
德国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值急降至46.3,低于3月的48.4,远远落在荣枯分界线50的下方.
4月制造业PMI创下2009年7月以来最快萎缩速度,因为欧元区债务危机令一些关键贸易伙伴的需求受挫,导致德国部分出口领域出现下滑.
"向欧洲南部的销售尤其疲弱,有证据显示欧元区二线国家的困境向核心国家蔓延,"Markit的Chris Williamson说,他并称全球贸易亦低迷.
制造业PMI读值低于路透调查预估的49.0.是次调查中很多指数的低于上个月.
德国4月综合PMI降至50.9,3月终值为51.6.
4月服务业PMI从3月的52.1略微升至52.6,且高于路透调查预估的52.3.
"德国消费者在支出方面获得一些信心,这目前正扶助国内经济,"Williamson表示.(完)
--编译 高琦/杜明霞;审校 白云/田建华
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。