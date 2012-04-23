〔全球金市〕现货金在1,640美元附近持稳,关注美联储会议

路透新加坡4月23日电---周一现货金在1640美元附近持稳,投资者将注意力从中国PMI数据上移开,关注本周稍晚的美联储政策会议,寻求进一步货币放宽可能性的线索.

现货金上周跌1%,走势与股市和其他大宗商品一致,因对于西班牙债务危机的恐惧引发对全球经济增长的担忧,并损及风险偏好.