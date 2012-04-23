〔韩国汇市〕韩元在美联储和日本央行会议前几近持平,公债下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
"市场上有部分试图做空美元的尝试,因有工业企业在卖出美元,但受到美元买需和空头回补的限制,"一名银行交易员表示."市场完全没有了方向."
20国集团(G20)向国际货币基金组织(IMF)承诺注资的乐观情绪,被围绕西班牙政府债务的担忧和法国大选结果的不确定性抵消.全球主要国家周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.[ID:nST0515769]
据路透测算,S-Oil(010950.KS)和起亚汽车(000270.KS)周一将向外国投资者派发大约2,300亿韩元的股息.
但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)做出利率决定之前,派息引发的美元买需似乎对市场影响有限.美联储将在周二开始为期两日的政策会议.日本央行也将在周五举行会议.
6月三年期公债期货KTBc1跌0.03点,至104.13.指标五年期韩债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期韩债收益率KRTSY3Y=KQ均上升1个基点.
今日收盘价 上日收盘价
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韩元/美元KRW= 1,139.5 1,139.4
日圆/韩元JPYKRW=R 14.0276/438 13.9619/746
韩国公债期货KTBc1* 104.13 104.16
五年期公债收益率 3.60% 3.59%
三年期公债收益率 3.47% 3.46%
韩国综合股价指数.KS11 1,972.63 1,974.65
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 艾茂林/李春喜;审校 王洋
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。