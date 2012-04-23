〔韩国汇市〕韩元在美联储和日本央行会议前几近持平,公债下跌

"市场上有部分试图做空美元的尝试,因有工业企业在卖出美元,但受到美元买需和空头回补的限制,"一名银行交易员表示."市场完全没有了方向."

20国集团(G20)向国际货币基金组织(IMF)承诺注资的乐观情绪,被围绕西班牙政府债务的担忧和法国大选结果的不确定性抵消.全球主要国家周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.[ID:nST0515769]

据路透测算,S-Oil(010950.KS)和起亚汽车(000270.KS)周一将向外国投资者派发大约2,300亿韩元的股息.

但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)做出利率决定之前,派息引发的美元买需似乎对市场影响有限.美联储将在周二开始为期两日的政策会议.日本央行也将在周五举行会议.

6月三年期公债期货KTBc1跌0.03点,至104.13.指标五年期韩债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期韩债收益率KRTSY3Y=KQ均上升1个基点.

今日收盘价 上日收盘价

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韩元/美元KRW= 1,139.5 1,139.4

日圆/韩元JPYKRW=R 14.0276/438 13.9619/746

韩国公债期货KTBc1* 104.13 104.16

五年期公债收益率 3.60% 3.59%

三年期公债收益率 3.47% 3.46%

韩国综合股价指数.KS11 1,972.63 1,974.65

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 艾茂林/李春喜;审校 王洋

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