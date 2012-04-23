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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:16 BJT

〔欧元区数据〕4月Markit制造业PMI初值46.0,为2009年6月以来最低

路透伦敦4月23日电---4月欧元区民间部门活动萎缩速度快于路透调查访问的所有分析师预期,打压了对该地区将很快摆脱衰退的希望.

周一的Markit采购经理人指数(PMI)显示,订单萎缩和就业岗位的不断减少,令制造业和服务业活动双双受累.该PMI数据在追踪经济增长形势方面的作用向来明显.

4月欧元区服务业PMI指数初值从3月终值49.2降至47.9,为五个月低位,且逊于路透调查访问的所有40多名分析师的预估,这些分析师平均预估该指数将升至49.3.

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