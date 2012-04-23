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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:19 BJT

〔意大利数据〕4月消费者信心指数降至1996年1月开始记录以来最低

路透罗马4月23日电---意大利统计局周一公布的数据显示,意大利4月消费者信心指数降至89.0,为1996年1月开始记录以来最低.路透调查预估该指数为96.5,3月下修后为96.3.(完)

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