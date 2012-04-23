版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 23日 星期一 16:34 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数持稳在20个月高位,兑欧元升高

路透伦敦4月23日电---英镑贸易加权指数周一持稳在20个月高位,守住上周英国乐观零售销售数据带动下的涨幅,英镑兑欧元小幅升高,因欧洲政治疑虑升温.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.3%至0.8169,接近20个月低点0.8162,法国第一轮总统选举结果以及荷兰预算协商失败的消息已被市场消化.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐