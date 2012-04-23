〔中国投资〕未来PE投资估值将理性回归,今年回报料不逊去年--投中集团

路透北京4月23日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团发布GP(基金普通合伙人)调研报告指出,过去一年投资项目估值偏高,且存在风险.不过,预计未来估值将趋于稳定,今年投资回报水平料不逊去年.

同时,报告称,尽管中国私募股权投资市场已自去年下半年呈现降温,但受访投资者并未因此大幅缩减投资规模,仍有较多GP拟增加投资数量.不过,"降温"态势正推动PE行业步入调整期,因此,未来估值水平趋稳或下滑是必然趋势.

"预计未来投资估值将趋于稳定,甚至较大比例投资人认为估值会出现下降,"报告并表示,"过半受访者预计未来整体回报水平与去年无明显差异、甚至超过去年".

2011年中国VC(风险投资)/PE(私募股权)投资市场整体回报水平出现较大幅度下滑,据投中集团统计,去年中国市场平均账面回报率为7.22倍,为近三年来的最低水平.

不过,投资者并未因中国市场降温而走向悲观,超过70%受访GP表示,今年会将深交所创业板、中小板作为未来IPO(首次公开发行)退出首选,上交所的关注度亦高于多数境外交易所.

而在投资行业分布方面,报告认为,整体来看将继续遵循两大主线,一是科技主导的新兴产业,如清洁技术及环保、生物和信息技术、高端装备制造等;而另一个则是消费品、医疗健康、互联网、教育等大众消费主导行业.

此外,投中集团还分析称,由于资本市场扩容缓慢,而经历了PE投资热潮后大量基金面临退出压力,因此,未来并购(Buyout)及同业转售(Trade-Sale)等退出方式有望迅速增长.(完)