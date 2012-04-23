《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦4月23日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:随着欧元升破1.3173,向上的调整被确认被未完成,因此欧元或将升至预期中的强阻力区域,即1.3213上方.第一次尝试升至1.3227/1.3302阻力区域的努力未果.若汇价呈现弱势,持续低于1.3173,则形成顶部的可能性增加.停止单仍设在1.3250.

欧元/日圆:市场一直在55日/233日移动均线区间内挣扎,截至目前,233日移动均线高位似乎在压制冲高的努力.不过在回到106.32日圆下方的均线区间低位之前,将排除进一步上攻的可能.

新西兰元/美元:市场上周无法收在偏空旗形的下方,有些令人失望.不过今天上午市场再度跌至旗形下方.若再度无法守住突破成果,我们很可能会见到0.8320,随后才会出现另一波下探努力.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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