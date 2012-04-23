《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透伦敦4月23日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:随着欧元升破1.3173,向上的调整被确认被未完成,因此欧元或将升至预期中的强阻力区域,即1.3213上方.第一次尝试升至1.3227/1.3302阻力区域的努力未果.若汇价呈现弱势,持续低于1.3173,则形成顶部的可能性增加.停止单仍设在1.3250.
欧元/日圆:市场一直在55日/233日移动均线区间内挣扎,截至目前,233日移动均线高位似乎在压制冲高的努力.不过在回到106.32日圆下方的均线区间低位之前,将排除进一步上攻的可能.
新西兰元/美元:市场上周无法收在偏空旗形的下方,有些令人失望.不过今天上午市场再度跌至旗形下方.若再度无法守住突破成果,我们很可能会见到0.8320,随后才会出现另一波下探努力.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。