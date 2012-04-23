〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,汇丰PMI初值公布未消解观望情绪

路透北京4月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周一窄幅震荡.市场人士表示,虽然今日公布的4月汇丰PMI初值较上月反弹,但仍处在荣枯线之下,市场未能从中寻找到指引,故延续着小幅波动的态势.

"今天IRS基本没变动,没特别的刺激因素."上海一大型银行交易员称,"汇丰PMI初值也没怎么样,理论上是比上月高了,但有人觉得还在50以下也不是什么好事."

她并表示,近期IRS交投很清淡,在新的影响因素出现之前,或延续震荡态势.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.3600/3.4657 3.1850/3.2767 3.2300/3.3267 3.3867/3.4833 3.4000/3.6683

周五 3.3525/3.4750 3.1840/3.2700 3.2380/3.3300 3.3800/3.4740 3.3760/3.6720

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变动 +0.0075/-0.0093 +0.0010/+0.0067 -0.0080/-0.0033 +0.0067/+0.0093 +0.0240/-0.0037

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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