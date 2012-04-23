〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,汇丰PMI初值公布未消解观望情绪

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周一窄幅震荡.市场人士表示,虽然今日公布的4月汇丰PMI初值较上月反弹,但仍处在荣枯线之下,市场未能从中寻找到指引,故延续着小幅波动的态势.
"今天IRS基本没变动,没特别的刺激因素."上海一大型银行交易员称,"汇丰PMI初值也没怎么样,理论上是比上月高了,但有人觉得还在50以下也不是什么好事."
她并表示,近期IRS交投很清淡,在新的影响因素出现之前,或延续震荡态势.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.3600/3.4657 3.1850/3.2767 3.2300/3.3267 3.3867/3.4833 3.4000/3.6683
周五 3.3525/3.4750 3.1840/3.2700 3.2380/3.3300 3.3800/3.4740 3.3760/3.6720
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变动 +0.0075/-0.0093 +0.0010/+0.0067 -0.0080/-0.0033 +0.0067/+0.0093 +0.0240/-0.0037
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。