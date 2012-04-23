《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦4月23日电---以下KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元上周与1.2974美元的关键支撑相距不远,但实际上并未加以测试.汇价再度在1.3000/1.3213美元的区间内游移.欧元/美元再次逼近该区间顶部,但周五则上探未果.我们在本周伊始立场中立.
若上破1.3213美元区域,则技术图型的下道高档水准为1.3386美元.2012年的顶点为1.3487美元.
欧元/美元每日的动能不差,但我们仍然认为其不太可能大举向上突破.因此,我们维持逢高出脱的立场.在下档方面,1.3000/1.2974美元为关键水位.若跌破1.2974美元,则将下看1.2623美元的年内低位.
欧元/英镑:关键支撑水位包括2010年8月低点0.8143英镑,及2010年6月低位0.8068英镑等.欧元/英镑要花些时间方能断然跌落上述水位.然而,我们因近期英镑的良好表现而受到鼓舞,因此维持看空欧元/英镑的立场.
纽约 当日 今年来 2011年
0813GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3142 1.3221 -0.60 +1.52 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.02 81.54 -0.64 +5.30 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 106.50 107.80 -1.21 +6.96 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9142 0.9086 +0.62 -2.50 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6085 1.6124 -0.24 +3.54 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9962 0.9915 +0.47 -2.27 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0307 1.0377 -0.67 +0.80 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8116 0.8187 -0.87 +4.27 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 83.520 84.640 -1.32 +6.21 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.830 66.760 -1.39 +10.03 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 130.34 131.48 -0.87 +9.04 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2682 1.2666 +0.13 -3.38 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 丁琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。