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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 16:59 BJT

〔中国新债〕国开行周四将招标发至多200亿元定存基准浮息债,期限五年

路透上海4月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(26日)招标发行
总量不超过200亿元人民币的浮息金融债,期限五年,利率基准为一年定期存款利率.

  是次金融债原定于上周五(20日)发行,但在上周连续发行多期债券后,国开行将发行时间延
后至本周四.随后该行并公布了今年发行计划,以缓解市场对其金融债供给过大忧虑.[ID:nSB1501612]

  刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:

                        第23期                 
  ---------------------------------------------------
  发行总量            不超过200亿元  
  期限/计息方式       五年/浮息(一年定存基准)                  
  招标时间            4月26日10:00-11:00          
  招标方式            单一利差(荷兰式)招标方式   
  缴款日              5月3日                 
  起息日              5月3日                  
  分销期              4月27日-5月3日          
  上市日              5月9日               
  基本承销额          有                     
  付息频率            按年                   
  发行人增发权利      保留                   
  ---------------------------------------------------

  国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进
行调整的权利.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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