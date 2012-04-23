〔中国新债〕国开行周四将招标发至多200亿元定存基准浮息债,期限五年

路透上海4月23日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一公告称,将于周四(26日)招标发行 总量不超过200亿元人民币的浮息金融债,期限五年,利率基准为一年定期存款利率. 是次金融债原定于上周五(20日)发行,但在上周连续发行多期债券后,国开行将发行时间延 后至本周四.随后该行并公布了今年发行计划,以缓解市场对其金融债供给过大忧虑.[ID:nSB1501612] 刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下: 第23期 --------------------------------------------------- 发行总量 不超过200亿元 期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准) 招标时间 4月26日10:00-11:00 招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式 缴款日 5月3日 起息日 5月3日 分销期 4月27日-5月3日 上市日 5月9日 基本承销额 有 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进 行调整的权利.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 张喜良