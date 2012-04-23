〔金属期市〕伦敦期铜价格下跌,尽管中国PMI数据温和回升

路透上海4月23日电---伦敦期铜周一回落,尽管中国公布的制造业数据温和增长,但投资者仍心存谨慎.欧元区、德国和意大利甫公布了制造业数据.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]