〔中国汇市〕人民币兑美元微幅收跌,市场预期胶着暂难摆脱震荡走势(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元微幅收跌

* 海外美元走弱带动中间价高开

* 即期汇价上涨动力不足

* 市场预期胶着,人民币汇价料维持震荡走势

路透上海4月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一微幅收跌.上周五海外美元走弱,带动今日人民币中间价高开,但即期汇价上涨动力明显不足.

交易员指出,近期扩大人民币波幅和允许卖空美元两项政策先后推出,标志着中国官方对汇率已基本达到均衡的认可,这一政策信号令机构对人民币走向判断更趋谨慎,市场预期陷入胶着,料人民币短期内暂难摆脱震荡走势.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3088 6.3050 6.3150 6.2970 6.3042 6.3085

"我觉得还是会维持(横盘震荡)这个状态,(扩大波幅)政策出来已经一周多了,大家当初的好奇心也逐渐消失,每天面对1,200多点的波动区间,还是不敢盲目地做空或者做多."华南一银行交易员称.

他并认为,央行选择目前时机推进汇率政策改革,表明其已认同汇率接近均衡水平的判断,这也加剧了市场的谨慎心态;尽管今年人民币小幅升值的可能性仍较大,但升幅肯定难以达到此前普遍预期的3%.

中国央行行长周小川日前表示,当前进一步完善汇率形成机制改革条件更加成熟,从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需.

他并称,随着人民币汇率均衡点的接近,资本流动以及汇率波动的双向性日益明显,人民币单边升值的压力及其可能引发的负面效应亦渐趋缓解.汇率形成机制的改革水到渠成,人民币国际定价的主导权将由管控进一步让位于市场.[ID:nSB1503100]

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3415/55 6.3340

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3060/80 6.3050

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水290点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3378元.

东京汇市欧元兑美元周一从两周高位回落,在上周录得2月份以来最大单周涨幅后稍作喘息,国际货币基金组织(IMF)增资一事周末达成协议,但为欧元提供的支撑力道有限.[FRX/CN]

2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.中国并于2011年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 边竞/冉莹; 审校 曾祥进

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