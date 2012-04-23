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市场报道 | 2012年 4月 23日 星期一 17:08 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎料下跌,法国大选首轮投票后投资者进行避险

路透苏黎世4月23日电---瑞郎兑美元料将走跌,跟随欧元跌势,投资者在法国总统大选首轮投票后进行避险,而欧债危机依然持续. 欧洲股市预计将下跌,因荷兰的政治危机与法国总统选举首轮投票结果恐影响欧元区控制债务危机的努力.

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