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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 17:06 BJT

〔国际油市〕布兰特原油在119美元下方持稳,受供应疑虑和中国数据支撑

路透新加坡4月23日电---布兰特原油周一在每桶119美元下方持稳,因西方对伊朗加大制裁引发供给担忧,且中国制造业活动回稳,抵消了欧债危机相关疑虑的影响.

周五公布的报告显示,伊朗原油日出口量已下滑至210万桶,低于截至3月19日年度的均值230万桶.

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