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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 17:14 BJT

《外汇动态》欧元/美元在1.31上方可获得强劲支撑

0859GMT---技术图表显示,欧元在日低1.3134美元下方有强劲支撑,这会帮助欧元缓解滑向1.31美元的跌势.周五低点在1.3128,200小时移动均线切入位在1.3127,100日移动均线切入位在1.3120,21周移动均线切入位在1.3113.IFR的数据显示,1.3100和1.3200都是期权障碍位.(完)

--编译 高琦; 审校 孙茉莉

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