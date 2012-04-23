《外汇动态》欧元/美元在1.31上方可获得强劲支撑

0859GMT---技术图表显示,欧元在日低1.3134美元下方有强劲支撑,这会帮助欧元缓解滑向1.31美元的跌势.周五低点在1.3128,200小时移动均线切入位在1.3127,100日移动均线切入位在1.3120,21周移动均线切入位在1.3113.IFR的数据显示,1.3100和1.3200都是期权障碍位.(完)