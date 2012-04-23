〔中港股市〕港股遭遇七周最大单日跌幅,沪市收低0.8%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数大跌1.8%,沪深300指数跌0.8%
* 沪市成交扩大,但港市骤降
* 中国移动重挫,因3月用户数据表现平淡
* 但投资者或寻求逢低承接中移动--交易员
路透香港4月23日电---港股周一创七周最大单日跌幅,受中国移动下跌3%拖累.中移动周五盘后公布表现平平的3月用户数据.
恒生指数.HSI跌1.8%至20,624.4点,遭遇3月6日以来最大单日跌幅,并跌破20,751点的技术支撑位,此为恒指自2011年10月低位涨向2012年2月高位一波走势的23.6%费波纳奇回档位.
中国股市沪综指收跌,深市创业板受退市制度出台拖累重挫,亦带动沪指回落调整.
4月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值反弹至49.1,录得年内最佳表现,不过仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。