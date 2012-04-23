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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 17:36 BJT

〔中港股市〕港股遭遇七周最大单日跌幅,沪市收低0.8%

* 恒生指数大跌1.8%,沪深300指数跌0.8%

* 沪市成交扩大,但港市骤降

* 中国移动重挫,因3月用户数据表现平淡

* 但投资者或寻求逢低承接中移动--交易员

路透香港4月23日电---港股周一创七周最大单日跌幅,受中国移动下跌3%拖累.中移动周五盘后公布表现平平的3月用户数据.

恒生指数.HSI跌1.8%至20,624.4点,遭遇3月6日以来最大单日跌幅,并跌破20,751点的技术支撑位,此为恒指自2011年10月低位涨向2012年2月高位一波走势的23.6%费波纳奇回档位.

中国股市沪综指收跌,深市创业板受退市制度出台拖累重挫,亦带动沪指回落调整.

4月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值反弹至49.1,录得年内最佳表现,不过仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1503368]

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