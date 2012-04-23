〔欧洲政经〕德国总理梅克尔没有计画前往法国为萨科齐选情造势

路透柏林4月23日电---德国政府发言人表示,德国总理梅克尔仍继续支持法国总统萨科齐竞选连任,但没有计画在下个月第二轮决选前前往法国为其造势.

"至于出席造势活动,我不知道有任何相关计画.这是萨科齐总统的竞选活动,并非德国总理的竞选活动,"德国政府副发言人Georg Streiter在例行记者会上称.

"总理仍继续支持萨科齐总统,"他说,不论谁执政,自战后以来德法领导人一直都合作愉快.(完)