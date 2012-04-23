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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 17:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌1美元至每桶117.76美元

路透4月23日电---洲际交易所布兰特原油期货LCOc1周一跌1美元至每桶117.76美元.(完)

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