分析：南北苏丹纷争令中国左右为难

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月22日电---如果自己的主要石油供应国一分为二成为两个敌国，这对于任何一个国家来说都是个问题。当对石油资源需求巨大且传统上总是持不偏不倚立场的中国遇到这种事，采取何种外交政策会令人头疼不已。

南苏丹共和国总统萨尔瓦·基尔·马亚尔迪特周一访问北京，中国在苏丹和南苏丹之间如何取得平衡将成为备受关注的焦点。在南北苏丹紧张局势升温之际，基尔访华是为寻求获得政治和经济支持。

在开始为期六天的中国之行前数日，基尔已经下令军队从南苏丹占领的黑格里格（Heglig）产油区撤出。南苏丹军事占领该地区后，南北苏丹进入全面战争的边缘。

对于在南北苏丹均有石油投资的中国，当地的僵局表明，经济扩张时常会迫使中国政府去应对不情愿涉足的海外争端。去年，南苏丹脱离苏丹成为独立国家。

“我们看到中国政府被拖入了一场拉锯战，南北苏丹都想将中国利益与各自利益绑在一起，”智库国际危机集团（ICG）南北苏丹问题资深分析师沃丁（Zach Vertin）表示。

“但是中国不想过于倾向任何一方，不愿意冒破坏与任何一方合作关系的风险。”

沃丁表示，随着中国国际影响力日益扩大，中国政府必须直面这个现实。

中国社会科学院非洲事务研究专家李新风（音译）称，若中国能够对南苏丹施加一定的影响力并推动和平，基尔本次访华之行可能是个好时机；中国可以向基尔表示，没有和平就没有发展。

上海国际问题研究院外交政策研究所所长李伟建称，中国意识到对南北苏丹的影响力令其处于一个特殊的位置，但是并不情愿充当关键调停者。

他说，南苏丹希望中国发挥影响力来提供帮助，中国必定会作出努力，但是这是长期争端，不会因为中方的介入而简单地得到解决。

一些分析人士表示，中国政府处于南北苏丹争相争取的位置，美国也涉足其中，这令中国在发挥影响力上感到不舒服。

研究中国海外能源交易的北京大学教授查道炯称，不要对基尔访华寄予太多期望。苏丹总统巴希尔去年也曾来华访问。

他表示，中国不过是一个为苏丹和南苏丹提供劳务服务的国家，无论是道德劝服还是经济刺激，中国没有太多影响力。

国际危机集团的沃丁表示，南北苏丹已经不再是中国整体能源战略的关键。

苏丹曾经是中国最大的原油供应国之一，但是最近的中国海关数据显示，中国今年1-2月从苏丹进口的原油量同比减少了近40%。

“苏丹仍是一个重要的考量目标，这不一定是基于净进口的考虑，更重要的是中国在苏丹的石油行业和基础设施都拥有巨额投资。这些机会和净进口具有同样的分量。”沃丁说道。（完）