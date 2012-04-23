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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 18:12 BJT

〔中德贸易〕中国希望到2015年中德两国贸易额升至2,800亿美元--总理

路透德国汉诺威4月23日电---中国总理温家宝周一表示,中国希望到2015年中德双边贸易额达到2,800亿美元.2011年中德贸易额为1,900亿美元(1,440亿欧元).德国是中国最大的欧洲贸易伙伴.

温家宝在汉诺威举行的德中经济论坛上谈到,两国应一道打击保护主义,并进一步改善共同市场准入.

温家宝承诺到,中国政府将保护知识产权.越来越多投资于中国的德国及其他欧洲公司对这一问题十分关切.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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