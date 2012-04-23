〔路透基点〕中国五矿集团进入市场,自行安排2.5亿美元贷款--RLPC

路透香港4月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,中国五矿集团公司进入贷款市场,自行安排价值2.5亿美元的三年期离岸贷款.

谈判中含所有费用的最高价码为240个基点.

五矿集团在就这项潜在的俱乐部贷款与其业务往来银行进行谈判.

消息人士称,筹集的资金将用于为今年到期的一项贷款提供再融资.

五矿集团子公司--五矿资本与证券公司2009年签署了分为两部分的2亿美元三年期贷款,将于今年7月到期.这项贷款的牵头银行为中国银行(香港)、三菱东京日联银行、永隆银行、Banca Monte dei Paschi di Siena、工银亚洲和瑞穗实业银行,含所有费用的价码为120-125个基点.五矿集团是这项贷款的担保人.

一名消息人士称,新贷款将采取类似的结构,银行回复截止日期为5月中.

五矿集团上次于2011年8月进入贷款市场,当时其子公司--中国五矿香港控股有限公司筹得5.6亿美元五年期定期贷款,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点,含所有费用的价码低于150个基点.(完)