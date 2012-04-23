〔路透基点〕中国五矿集团进入市场,自行安排2.5亿美元贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,中国五矿集团公司进入贷款市场,自行安排价值2.5亿美元的三年期离岸贷款.
谈判中含所有费用的最高价码为240个基点.
五矿集团在就这项潜在的俱乐部贷款与其业务往来银行进行谈判.
消息人士称,筹集的资金将用于为今年到期的一项贷款提供再融资.
五矿集团子公司--五矿资本与证券公司2009年签署了分为两部分的2亿美元三年期贷款,将于今年7月到期.这项贷款的牵头银行为中国银行(香港)、三菱东京日联银行、永隆银行、Banca Monte dei Paschi di Siena、工银亚洲和瑞穗实业银行,含所有费用的价码为120-125个基点.五矿集团是这项贷款的担保人.
一名消息人士称,新贷款将采取类似的结构,银行回复截止日期为5月中.
五矿集团上次于2011年8月进入贷款市场,当时其子公司--中国五矿香港控股有限公司筹得5.6亿美元五年期定期贷款,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点,含所有费用的价码低于150个基点.(完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。