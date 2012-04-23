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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 18:35 BJT

〔路透基点〕香格里拉亚洲筹办10亿港元三年期贷款--RLPC

路透香港4月23日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,宾馆运营商香格里拉亚洲正在香港市场筹办一笔约10亿港元的三年期贷款.

协商的贷款价格含所有费用价码约为200个基点.

中国银行香港、星展银行、汇丰、渣打、交通银行、东亚银行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、西班牙BBVA银行以及永隆银行为委托共同主办行.马来亚银行(Maybank)和南洋商业银行担任主办行,另有五家银行担任高级经理行,包括中国银行新加坡分行、富通银行、华南银行、创兴银行和大丰银行.(完)

--编译 李爽; 审校 王冠中

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