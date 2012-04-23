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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 18:17 BJT

〔亚洲橡胶〕4月23日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月23日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 288.9 57 -- --

* 5月 292.6 20 290.0 8

* 6月 296.2 152 294.4 5

* 7月 300.7 103 298.0 11

* 8月 304.5 268 301.8 22

* 9月 307.0 2338 305.2 880

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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