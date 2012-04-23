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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 18:30 BJT

〔中国金属〕中国3月表观精炼铜消费环比升1%--路透测算

路透香港4月23日电---路透根据周一公布的中国官方数据测算,中国3月精炼铜表观消费环比增加1%.

该增幅抵消了3月净进口的下降,但北京首创期货分析师Xiao Jing警告称4月进口或继续减少,因国内市场供应充沛.(完)

--编译 艾茂林;审校 田建华

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