墨西哥称赞与中国的新贸易关系

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 David Alire Garcia
路透墨西哥4月20日电---墨西哥周五称，与中国达成旨在推动更加公平双边贸易的协议，并宣布价值约5.6亿美元的联合商务合同和投资。
墨西哥经济部称，与中国达成的协议将终止中国在制鞋领域的不公平行为，这是墨西哥抱怨中国倾销的主要行业之一。
墨西哥经济部表示，双方签订的商务合同价值3亿美元，达成的投资协议价值2.6亿美元。
“墨西哥与中国的新关系试图解决不平衡带给墨西哥的影响，并为更加平衡和持续的长期贸易奠定基础，”墨西哥经济部称。
中国是墨西哥除北美外的第三大出口市场，两国对美国的出口存在竞争关系。中国对墨西哥投资一直不是很多，不过今年开始上升。
中国对墨西哥的贸易为大幅顺差。墨西哥约15%的进口来自中国，而只有不足2%的出口销往中国，近80%目的地为美国。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。