欧盟限制向叙利亚出口奢侈品

(本文由路透中文网编译提供)

路透卢森堡4月23日电---欧盟外长会议宣布，欧盟周一通过了针对叙利亚的最新制裁方案，因该国的流血冲突并未停止。

新措施将限制向叙利亚出口两种类型的商品：奢侈品和可能会被用于镇压活动的某些商品。

联合国已派遣观察员前往叙利亚执行监督任务，停火减少了暴力事件，但未能使暴力活动全面停止。（完）