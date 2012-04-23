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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 18:54 BJT

〔欧元区财政〕欧盟执委会称相信荷兰会继续寻求预算解决方案

路透4月23日电---欧盟执委会周一称:

* 相信荷兰政府将继续寻求预算解决方案

* 欧盟预算赤字存在讨论空间,欧盟法规并不"愚蠢".(完)

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