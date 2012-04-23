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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 19:11 BJT

〔欧洲经济〕ECB管委诺沃特尼称利率仍非常低--CNBC

路透法兰克福4月23日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示:

* 利率"处在非常低的水平"

* 如果有必要,欧洲央行可以采取强有力行动

* 目前没有必要向西班牙提供额外援助.(完)

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