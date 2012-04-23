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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 18:51 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货受欧元区忧虑影响收低,但亚洲需求予支撑

路透新加坡4月23日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌,此前一系列欧洲经济数据表明经济加速萎缩,压制了对于经济强劲复苏的希望.

不过由于预期食品消费大国将扩大棕榈油的需求,跌幅受到了限制.今年迄今棕榈油价格涨幅已超过9%.

一家外国商品经纪商的交易员表示:"欧元区采购经理人指数(PMI)相当低迷,引发了金融市场的反应.棕榈油也未能幸免,因一些交易员想了结获利."

7月棕榈油期货FCPOc3收跌0.7%,报每吨3,475马币(林吉特)(1,133美元).

成交量达26,086口,高于通常的25,000口水平.

虽然德国、法国和欧元区PMI疲弱,但一些交易员将焦点放在了食用油供给吃紧之上.

--编译 王洋;审校 吴云凌

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