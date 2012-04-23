〔马来西亚期市〕棕榈油期货受欧元区忧虑影响收低,但亚洲需求予支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月23日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌,此前一系列欧洲经济数据表明经济加速萎缩,压制了对于经济强劲复苏的希望.
不过由于预期食品消费大国将扩大棕榈油的需求,跌幅受到了限制.今年迄今棕榈油价格涨幅已超过9%.
一家外国商品经纪商的交易员表示:"欧元区采购经理人指数(PMI)相当低迷,引发了金融市场的反应.棕榈油也未能幸免,因一些交易员想了结获利."
7月棕榈油期货FCPOc3收跌0.7%,报每吨3,475马币(林吉特)(1,133美元).
成交量达26,086口,高于通常的25,000口水平.
虽然德国、法国和欧元区PMI疲弱,但一些交易员将焦点放在了食用油供给吃紧之上.
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。