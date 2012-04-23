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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 19:01 BJT

〔北京车展〕通用汽车称2012年中国经销商数量将增加600家

路透北京4月23日电---美国通用汽车(GM.N)称今年年底在中国经销商数量将达3,500家,去年末时为2,900家.(完)

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