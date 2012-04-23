〔中股业绩〕万科一季度净利同比增近16%,未来继续坚持"现金为王"

路透北京4月23日电---中国大型房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)公布,一季度净利同比增长近16%,并重申未来对买地态度审慎,将继续坚持"现金为王"的策略.

刊登在深交所网站的公告显示,万科一季度实现净利13.96亿元人民币,同比增长15.83%;基本每股收益0.13元;营业总收入103.46亿元,同比增长29.8%.

期内,累计实现销售面积300.9万平方米,销售金额310.7亿元.

公司表示,将继续坚持以中小户型普通商品房为主的产品定位.其一季度所销售的产品中,144平方米以下的比例进一步微升至90%.

"未来在项目拓展方面,(万科)仍然会关注土地市场可能存在的机会,但总体上仍会采取审慎的态度,继续坚持'宁可错过,绝不拿错'的原则,"公告称.

截至一季度末,万科持有货币资金390.5亿元,远高于短期借款和一年内到期长期借款的总和178.0亿元;净负债率23.0%,较年初下降0.8个百分点.

中国持续的严厉房地产调控进一步显效,市场成交下降,房价也出现回落.房地产行业融资环境持续紧缩,导致企业投资能力进一步下滑,缩减开发、暂缓购地成为普遍现象.最近浙江杭州一小型房企近日申请破产的消息备受市场关注,令人担忧地产行业资金链条持续紧绷之下,房企倒闭的多米诺骨牌是否就此开启.[ID:nSB1490772][ID:nSB1482152]

公司管理层称,"未来公司仍将坚持'现金为王'的策略,保持经营的安全性和稳健性."

截至一季度末,万科还有1,304万平方米已售资源未竣工结算,合同金额合计约1,389亿元.

季报还显示,报告期内,受结算资源结构、市场调整等因素影响,公司房地产业务的结算毛利率由去年同期的35.0%下降至30.8%,减少4.2个百分点.

万科此前公布,去年净利润同比增长32.2%,与市场预期基本相符,而公司今年对买地仍抱相当谨慎态度.[ID:nSH0109122]

万科A周一收报8.6元,跌0.46%.(完)

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