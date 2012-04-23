〔希腊财政〕2011年预算赤字相当于GDP比例料降至9.1%,撙节措施起效

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
* 2011年预算赤字相当于GDP比例降至9.1%
* 2011年公共债务相当于GDP比例为165.3%
路透雅典4月23日电---窘困交加的希腊预计去年预算赤字相当国内生产总值(GDP)的比例降至9.1%,因为确保国际援助所要求的严格撙节措施导致支出缩减.
希腊统计局周一称,"根据初步数据,根据超额赤字程序(EDP)所衡量的一般政府赤字估计为196亿欧元,或相当于GDP的9.1%."
包括调高所得和物业税、提高增值税率以及削减薪资和养老金在内的财政紧缩措施,已帮助雅典将预算赤字比例从2009年的15.6%降低.
希腊将在5月6日举行全民大选,目标是今年预算赤字降低至6.7%,扣除偿债费用之后的基本预算赤字相当于GDP的0.2%.
希腊统计局称,去年国内公共债务相当于GDP的比重从2010年的145%升到165.3%.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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