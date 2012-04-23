〔希腊财政〕2011年预算赤字相当于GDP比例料降至9.1%,撙节措施起效

* 2011年预算赤字相当于GDP比例降至9.1%

* 2011年公共债务相当于GDP比例为165.3%

路透雅典4月23日电---窘困交加的希腊预计去年预算赤字相当国内生产总值(GDP)的比例降至9.1%,因为确保国际援助所要求的严格撙节措施导致支出缩减.

希腊统计局周一称,"根据初步数据,根据超额赤字程序(EDP)所衡量的一般政府赤字估计为196亿欧元,或相当于GDP的9.1%."

包括调高所得和物业税、提高增值税率以及削减薪资和养老金在内的财政紧缩措施,已帮助雅典将预算赤字比例从2009年的15.6%降低.

希腊将在5月6日举行全民大选,目标是今年预算赤字降低至6.7%,扣除偿债费用之后的基本预算赤字相当于GDP的0.2%.

希腊统计局称,去年国内公共债务相当于GDP的比重从2010年的145%升到165.3%.(完)